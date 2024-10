Marimar Vega habla de la enfermedad que la llevó de emergencia al hospital

“Me vi los ojos y los tenía amarillos. Y de ahí fue, bueno, pues vamos a urgencias, y ahí de urgencias ya no me dejaron salir en una semana porque llegué con unas enzimas hepáticas altérrimas”, explicó la artista.

Sobre el origen de su padecimiento, la hermana de Zuria Vega comentó:

“Al parecer fue por algo que comí. Para que ahora tengan cuidado, la hepatitis puede ser en un pescado crudo o en agua, algún alimento mal lavado. Y, bueno, pues imagínate con la presión del primer día de grabaciones de Lucía [la serie]”.

Ante esta situación, Marimar tuvo que ser más precavida y estricta con su alimentación.

“Estas cosas que te pasan, yo me cuido mucho. Siempre llevo mi comida desde la casa, no como casi en los caterings, y con todo y eso me dio hepatitis. Entonces también a veces hay que soltar y decir: ‘bueno, me tenía que pasar como me pasara’”, declaró.

No obstante, Vega se dijo afortunada por haber podido salir pronto de su convalecencia.

“Sí, me recuperé mucho más rápido de lo normal porque me cuido mucho. Entonces ahí mi cuerpo ayudó. En tres semanas tenía ocho mil en números hepáticos, que es muchísimo. Lo logramos bajar muy rápido. A las seis, siete semanas, o sea, mi hígado ya estaba normal”, explicó.