Mauricio Martínez lamenta la muerte de su hermana: "Mi corazón está roto"

Mauricio Martínez se despide de su hermana Bárbara

En otra de sus publicaciones, Mauricio Martínez reconoció que su hermana Bárbara fue uno de sus grandes apoyos cuando el actor comenzó su carrera y se mudó a Nueva York.

"Mi Babby, hoy tengo el corazón roto mientras trato de asimilar que ya no estás aquí. Mi cómplice y compañera de tantas travesuras desde niños. Mi mente, alma y corazón están inundados de recuerdos y de momentos hermosos a tu lado; desde las películas que veíamos juntos cuando éramos chiquitos hasta los duetos que hacíamos en el jardín de la casa para toda la familia, que fue nuestro primer público. ¡Cómo nos aplaudían los abuelos! ¡Tú fuiste mi primer dueto en la vida! Gracias por cuidarme siempre y por apoyarme cuando más lo necesité. Aún recuerdo esos primeros días sólo aquí en NYC de adolescente cuando me mandabas dinero cuando no me alcanzaba ni para la renta. ¡Y lo contenta que estabas de venir a visitarme! Siempre que paso por esa esquina en donde nos tomamos esa foto que está aquí es inevitable no pensar en ti", escribió.

Vuela alto, hermana.

Te amo con todo mi ser, my Princess Babbs. Thank you.

Thank God for you, the wind beneath my wings. 🪽 Tu hermano menor,

Mau “Poly” Oct 20, 1975 - Sept. 24, 2024

🙏🏼🤍🕯️🕊️ pic.twitter.com/oGdMhwNHq7 — Mauricio Martínez (@martinezmau) October 12, 2024

Además, Mauricio destacó las habilidades que su hermana Bárbara tenía para hacerlo sentir mejor cuando se encontraba en momentos de crisis, no sin antes agradecer por todo lo vivido junto a ella.

"Gracias por tu risas, por tus abrazos, por hacerme de comer tan delicioso y por apapacharme tanto cuando estuve tan deprimido. Siempre tenías las palabras adecuadas que me tocaban el alma y me ayudaban a salir adelante. Pero sobretodo, hermana mía, gracias por quererme tanto. Sé que tu vida no fue fácil y sin embargo para mi siempre tenías palabras de amor y esa sonrisa que nunca terminará y vivirá en mi siempre", agregó.