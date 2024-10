Lucero recuerda cómo surgió la idea de transmitir su boda con Mijares

Ante la idea de querer que sus fans fueran testigos de la boda, 'El Tigre' respondió: "¿Por qué no la invitamos en la tele? ¿Por qué no televisamos la boda? La gente quiere ver tu boda".



Aunque Manuel Mijares era uno de los cantantes favoritos del momento, el empresario no tenía mucho contacto con él. "No conozco tanto a Manuel, pero me imagino que es un gran hombre para que hayas decidido casarte con él", reveló Lucero sobre las palabras que le dijo ‘El Tigre’ Azcárraga.

Fue entonces cuando empezó la negociación de televisar la boda, sin embargo, la señora Lucero León acordó que no se transmitiera la fiesta, pues querían que los invitados disfrutaran del momento sin tener que cuidarse de las cámaras. Fue así como se logró televisar la ceremonia por la iglesia y la llegada de algunos de los 700 invitados.

¿Qué opina Lucero de la canción de Mijares, 'Si Me Tenías'?

En 2011, luego de 14 años, la historia de amor entre Lucero y Mijares llegó a su fin con el anuncio de su divorcio. Una separación bastante amigable que les ha permitido continuar con una gran amistad.

Mijares reveló el tema que más disfruta de Lucero porque le permite "descansar" en el show. (Getty Images)

En 2013, Mijares lanzó el tema Si Me Tenías, una canción que habla del fin de una relación y que muchos tomaron como la respuesta del cantante a Lucero tras su divorcio.

"Él siempre dice: '¡Yo no la hice para nadie!'", declaró Lucero. "Ahora la cantamos juntos. Hacemos dueto porque yo siempre bromeaba diciendo que esa canción me la canta a mí porque es de 'ardidos'. Y él dice que ni la compuso, que sólo la grabó".