Con fotos inéditas, Salma Hayek celebra el cumpleaños 18 de su hijastro Augie

La buena relación que Salma Hayek tiene con los hijos de su esposo, Francois-Henri Pinault ; Augustin Augie James y Mathilde, no es un secreto. En varias ocasiones la actriz veracruzana ha demostrado que su concepto de familia no se limita a su esposo y a su hija Valentina Paloma, y el cumpleaños 18 de Augie, no es la excepción.