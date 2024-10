La acusación de asesinato contra Snoop Dogg de 1993 es cerrada

Snoop Dogg quería morir a los 21 años

El intérprete de 'Gin and Juice' se vio envuelto en actividades delictivas a finales de los 80 y en los 90, y su ambición entonces era vivir hasta los 21 años.

"Cuando era joven, solíamos rapear sobre vivir hasta los 21 años. Ése era el objetivo. Luego mis colegas murieron a los 25. Así que la misión era llegar a los 30", aseguró.

Pero tras la muerte de amigos como Tupac Shakur y el juicio por asesinato, Snoop supo que tenía que cambiar de vida.

"Estaba atrapado en un cajón de sastre y tratando de apaciguar al barrio. Me di cuenta de que no puedes llevar a todo el mundo contigo. Tuve que ser egoísta y egocéntrico por un momento para darme cuenta de cómo me siento. Y no me disculpo por ello", agregó.