Paulina Mercado da nuevos detalles de su salud tras cirugía por tumor maligno

Paulina Mercado revela cómo tomó la noticia de su tumor maligno

Sobre cómo ha tomado la batalla contra este nuevo tumor, Paulina confesó:

“Nunca lo viví como un drama, al contrario, siempre lo viví como una oportunidad, porque necesitamos muchas veces este tipo de cosas para acomodar nuestra escala de valores y prioridades, y esto me sirvió muchísimo para darme cuenta realmente de lo que importa en la vida (…) afortunadamente ya no tengo nada malo en mi cuerpo (…) afortunadamente salió todo junto y eso ha sido un regalo enorme y solamente tengo mucho agradecimiento”.

Pese a esta buena noticia, la conductora del matutino de Imagen TV recalcó: “Ahora lo que tengo que trabajar es la paciencia, ya quiero salir, ya me quiero arreglar, ya quiero hacer mi vida, me tienen que amarrar aquí en casa”.

Juan Soler y Paulina Mercado. (Instagram/juansoler)

Finalmente, Paulina Mercado explicó cuáles fueron las recomendaciones del médico para que pueda sanarse al cien por ciento.

“Que me quede en casa, que trate de no hablar, que trate de no salir para nada, mucho reposo, (…) estar apapachada, estar tranquila, no ver noticias y cosas que me puedan inquietar, estar en paz, y creo que sí lo estoy haciendo bastante bien (…) tengo una familia lindísima (…) me siento muy amada”, externó conmovida la artista.