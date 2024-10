Paulina Mercado reaparece tras cirugía de tumor cancerígeno

La también pareja de Juan Soler explicó, con la voz ronca, que su operación fue todo un éxito, y que por el momento solo espera su recuperación para reintegrarse a sus labores dentro del programa Sale el Sol.

“Yo les quiero contar que estoy increíble. Me siento súper bien, súper contenta, súper agradecida con ustedes, súper agradecida con toda la gente por las muestras de cariño que me dieron, súper agradecida con los doctores, con el Hospital Ángeles, súper agradecida con Dios”, expresó emocionada Mercado.

Sobre su salud actual, Paulina detalló: “Les cuento que la operación fue todo un éxito. Me fue increíble. El tumor estaba algo grandecito, pero ¿qué creen? Lo quitaron absolutamente todo porque estaba encapsulado, así que ya no tengo nada en el cuerpo, nada”.

“Afortunadamente, no pasó a la tiroides, no pasó los ganglios, no pasó la tráquea. Fue súper a tiempo y nada más me quitaron, entiendo que está la tiroides y cuatro paratiroides, que son cuatro glandulitas. Me quitaron solamente una, pero mi cuerpo funcionó increíble. Ya no tengo nada”, agregó.

Reiterando que está completamente sana, la comunicadora recalcó la importancia de la detección e intervención médica temprana para combatir este tipo de padecimientos.