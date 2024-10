Chris Martin revela cuándo será el retiro definitivo de Coldplay

Chris Martin asegura que No es el fin de la música de Coldplay

La noticia ha provocado una mezcla de emociones entre los seguidores, muchos de los cuales han crecido con las letras y melodías de Coldplay. Desde su álbum debut Parachutes hasta su más reciente trabajo, Music of the Spheres, la banda ha dejado una huella imborrable en la industria musical.

Con un recorrido lleno de éxitos y colaboraciones memorables, los miembros de Coldplay han manifestado su deseo de explorar nuevos proyectos personales tras su separación. Chris Martin, por su parte, insinuó que no planea alejarse completamente de la música, dejando abierta la posibilidad de futuros emprendimientos en solitario.

Coldplay (Getty Images)

No obstante, Chris Martin, aseguró que el final de la producción de sus discos no es sinónimo del final de su carrera.

"Eso continuará de alguna manera, pero hay algo especial en lo de Coldplay”, dijo. “No sé de dónde salen las canciones. No sé de dónde vienen las ideas, pero me vienen desde hace cuatro o cinco años. Me dicen: ‘Tienes que acabar así’, y confío en ello igual que confío en las canciones”, dijo refiriéndose a sus compañeros de banda Guy Berryman, Phil Harvey, Will Champion y Jonny Buckland.