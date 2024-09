'Friends' regresa en forma de concurso para celebrar su 30 aniversario

Courteney Cox no está convencida con el regreso de 'Friends'

La primera dijo: "Imagino que es algo así como lo que debes sentir cuando tu hijo cumple 30 años y te preguntas: '¿Cómo pasó eso?'".

Marta añadió: "Nos lo dicen mucho. Recibo correos electrónicos todo el tiempo. Todo el mundo tiene una gran idea, y la gran idea es que sus hijos, ya crecidos, hagan un programa de 'Friends'".

El elenco de 'Friends'. (Especial)

Sin embargo, Courteney Cox ha admitido que no está convencida. Así lo dijo a la revista People: "Es difícil intentar rehacer algo. Cualquier cosa con 're' delante con este grupo. Creo que es tan especial".

La actriz no puede creer que el programa esté celebrando su 30 aniversario. "Me parece una locura porque parece que el tiempo pasa muy rápido y no me doy cuenta. Solíamos decir: 'Oh, no puedo esperar a que llegue este mes' o 'Dios, parece una eternidad'. Yo ya nunca diría esa frase".