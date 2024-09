David Faitelson rinde homenaje a André Marín con una emotiva carta

David Faitelson le rinde homenaje a André Marín

"Hola André, hola flaco. Ayer, después de muchas noches de no poder dormir, al fin pude soñar contigo. Bueno, la verdad no sé, no estoy seguro de que fueras tú. Y es que no te parecías en nada al André de los últimos días, Para empezar, no vi la silla de ruedas, tampoco tenías a tu lado el tanque de oxígeno y sobre todo tu rostro no estaba fruncido por el dolor", inicia el video, el cual fue narrado por el propio Faitelson e ilustrado con imágenes de André Marín en distintas etapas profesionales y personales de su vida.

"No recuerdo muy bien que sucedía en el resto del sueño, por más que me esfuerce, la idea, de pronto, se desvanece. Quiero contarte que ha pasado poco tiempo, pero ya te extrañamos. Todo lo que ha ocurrido en las últimas horas me parece una gran pesadilla. Quiero despertar de ella y volverte a ver, luego entiendo que eso será imposible".

En un fragmento del video, David Faitelson hizo mención de la familia de André Marín, especialmente de André junior, quien ha llorado todos los días tras la muerte de su papá, sin embargo, está seguro que con los valores que le inculcó su familia podrá salir adelante.

André Marín (Agencia México)

"Bueno, André, me tengo que ir, tengo que volver al estudio y sentarme ante tu silla vacía, entre el frío de las luces y las cámaras, no estás más ahí, pero te siento aquí, en el corazón, porque sé que nunca te has ido y nunca te irás. ¡Ah! Y de noche volveré a cerrar los ojos, seguro te veo por ahí, cuídate", concluye la carta.