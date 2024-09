Paola Rojas Anuncia su Salida de "Netas Divinas"

Y en un emotivo momento, Paola Rojas anoche confirmó su salida del programa "Netas Divinas" y de Unicable, lo que dejó a sus seguidores y compañeros sorprendidos.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la conductora Durante la grabación, Rojas no pudo contener las lágrimas al expresar su gratitud por los años de trabajo y las experiencias compartidas. La conductora, quien ha sido un pilar del programa, destacó la importancia de este ciclo en su vida profesional y personal.

“Hoy me toca decirles con mucha tristeza que ya no voy a ser parte de Netas divinas. Ya no voy a ser parte de este programa maravilloso que trajo tantas bendiciones y tanto amor a mi vida”, comenzó

“La verdad sí lamento mucho no haberme podido despedir. Sí me hubiera encantado darles un abrazo y yo espero que la vida me permita hacerlo. Espero que nos encontremos y que podamos despedirnos porque creo que es importante y aquí sí quiero poner mucho énfasis en eso. Yo creo que lo decente, lo respetuoso y lo considerado es despedirse. Lamentablemente no hubo oportunidad de despedirme al aire y lo lamento mucho. Les pido a ustedes y a la audiencia de Netas divinas una disculpa por eso, no fue una decisión mía. Sin embargo me despido por esta vía que es la que tengo, me despido de ustedes también a través de esta vía de mis compañeros”, agregó.

A pesar de la tristeza, Rojas manifestó su entusiasmo por lo que vendrá en su carrera, dejando la puerta abierta para nuevos proyectos. Sus compañeros, visiblemente conmovidos, le brindaron su apoyo y mejores deseos en esta nueva etapa.