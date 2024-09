André Marín habló de los problema que detonaron su enfermedad

André Marín cuenta que el estrés detonó sus problemas de salud

André Marín calificó el año 2022 como el peor de su vida. El periodista deportivo relató cómo fue que su estómago "explotó" y lo dejó al borde de la muerte. "El estrés, todo fue por estrés, y acumular el tema de los divertículos, uno explotó y ya me estaba yendo", contó en una entrevista que concedió en marzo del año pasado a la periodista Paty Chapoy.

Después de librar ese delicado episodio de salud, Marín salió del hospital con muy bajo peso. Tan solo dos meses después, volvió al hospital para operarse por "problemas en la espalda" y fue internado de nueva cuenta en noviembre.

"El acabose fue noviembre, porque yo fui por 3 días al hospital a que me revisaran la panza y la espalda. Todo me lo revisaron y todo iba bien, y la última noche en el hospital de 3 días pesco tres neumonías diferentes con neumococo y todo".



Fue entonces que Marín ingresó a terapia intensiva y estuvo intubado e inconsciente durante 50 días. Una vez más, el comentarista logró salir adelante tras una dura lucha: "Llegué a pesar 40 kilos, me estaba yendo", recordó.