Mía Rubín reacciona a los rumores de boda con su novio Tarik Othón

A las afueras de Televisa San Ángel, la primogénita de Andrea Legarreta y Erik Rubín atendió a distintos medios de comunicación y negó tajantemente que su relación con el torero haya dado el siguiente paso.

“No hay boda. Ya vi en TikTok que dijeron que me casé. No me casé. Bueno, o sea, sí hay [anillo], pero no es de compromiso, pues. Pero no, no me casé. Estoy muy felizmente enamorada, sí, pero todavía con planes de casarme, todavía no. Ya más adelante. Tal vez joven, pero ahorita no”, explicó a la prensa.

Al respecto de la reacción que ha tenido su pareja al enterarse de dichas especulaciones, Mía contó:



“Pues nos reímos. O sea, luego incluso me los manda. Una vez vimos como un video en YouTube de mis papás llorando en la portada, pero pues falso aparte, que decía, no embarazada, “Mía, Rubín preñada”. Entonces, estuvo muy chistoso. La verdad, nos reímos mucho. Luego me lo manda y nos morimos de risa”.