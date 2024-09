Lucero confiesa por qué está soltera

Al ser cuestionada sobre si actualmente tiene una pareja sentimental o si decidió darse una nueva oportunidad con Kuri, Lucero confesó:

“Bueno… es que a veces, cuando hay tanto trabajo y tantas cosas que de pronto te roban mucho el tiempo, es difícil mantener lo que en algún momento decíamos, una relación constante, continua, pero bueno, cuando hay un amor, un cariño tan genuino, siempre va a existir”.

En este sentido, la llamada ‘Novia de América’ recalcó que sus compromisos laborales son un impedimento para darse una nueva oportunidad afectiva.

Lucero y Michel mantuvieron una relación de diez años. (Instagram)

"Realmente por ahora tenemos esta cercanía siempre, pero bueno, a veces el trabajo no te da el chance de estar en una relación al cien por ciento, entonces eso lo complica un poco, pero no hay temas, no hay problemas, no hay peleas, me siento muy contenta, tranquila, todo va caminando maravillosamente", aseveró.

Pero al escuchar que si en ocasiones se puede dar sus escapadas para disfrutar del amor, la protagonista de la telenovela “Soy tu dueña” aclaró: “No, mejor así, tranquis ahorita”.

Previo a estas declaraciones, la cantante también confesó que en este momento mantiene una excelente relación con su exmarido, Manuel Mijares, sobre todo ahora que comparten una gira juntos.