Tras su pausa en la música, Adele planea debutar como actriz

Adele está interesada en interpretar a un personaje

La artista británica declaró para The Hollywood Reporter en el año 2023 que se encontraba interesada en interpretar un papel en particular, pero que el creador de la cinta aún no estaba preparando el guión.

Adele (Gareth Cattermole/Getty Images)

“Lo molesto de vez en cuando, pero simplemente él no está listo todavía. Pero ese es el único papel que quiero. Porque creo que lo clavaría. Creo que lo haría realmente, realmente, realmente bien”.

En ese momento la cantante no compartió más detalles sobre el proyecto ni el cineasta al que se refería, sin embargo, también reveló que no le impresionaría interpretar una biopic musical, pues sería “demasiado obvio”, a pesar de que eso es todo lo que le han ofrecido hasta ahora.