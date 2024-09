Beyoncé se sincera y habla sobre un futuro retiro de la música

La estrella del pop de 43 años, que tiene tres hijos con su marido, el rapero Jay Z, se esfuerza por proteger la privacidad de su familia y confesó que desaparece de los focos cada vez que no tiene un proyecto de trabajo que promocionar porque no sacrificará su "paz" por ninguna cantidad de dinero.

"Algo en lo que he trabajado muy duro es en asegurarme de que mis hijos puedan tener la mayor normalidad y privacidad posible, asegurándome de que mi vida personal no se convierta en una marca. Es muy fácil para los famosos convertir nuestras vidas en un espectáculo. He hecho un esfuerzo extremo por mantenerme fiel a mis límites y protegerme a mí y a mi familia. Ninguna cantidad de dinero vale mi paz", aseguró.



Beyoncé once again brought back her daughter Blue Ivy to perform Black Parade in London..

I thought we (Paris) were special for Beyoncé but we’re just like the other cities I guess… #RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/A3Qffz4tij

