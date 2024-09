¿Católica o musulmana? Biby revela cómo será la boda de Ale Capetillo Gaytán

¿Católica o musulmana? Revela cómo será la boda de Ale Capetillo Gaytán

Dado el interés que hay alrededor de la vida de su hija, en su reciente visita al programa "Todo para la mujer" de la periodista Maxine Woodside, Biby respondió algunas incógnitas, la más grande de ellas: ¿se casarán por la Iglesia católica o bajo algún rito islámico?

La familia Capetillo Gaytán. (Instagram/Eduardo Capetillo)

“Tengo entendido que él practica el islam porque es libanes, pero es una persona no tan ortodoxa, digamos, como son hoy en día muchos chavos”, explicó Biby sobre la religión de su yerno y, sin dudarlo, aclaró: “100% se van a casar por la Iglesia”.

En la misma entrevista, Biby aprovechó para enfatizar en la buena relación que tienen con Nader. "No sabes que buen muchacho es, todos lo queremos. Se llevan entre 8 y 10 años. Cuando me dijo que ya era su novia, yo dije: ‘Se me hace que ahí se quedó mi niña’, porque generalmente un hombre más grande busca establecerse”.