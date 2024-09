Justin Theroux siente que aún debe proteger a su ex esposa, Jennifer Aniston

Justin Theroux habla de su relación con Jennifer Aniston tras haberse divorciado

"Soy sincero cuando digo que aprecio nuestra amistad. No podemos estar juntos y seguir aportándonos alegría y amistad", dijo a Esquire en ese momento.

Y reveló que su ex esposa, de quien se divorció oficialmente en 2018, le hace reír "mucho, mucho": "Sería una pérdida si no estuviéramos en contacto, para mí personalmente. Y me gustaría pensar lo mismo para ella".

Justin Theroux y Jennifer Aniston. (Getty Images. )

Ese mismo año, Jennifer -que estuvo casada con Brad Pritt durante cinco años hasta 2005- insistió en que había cosas positivas en que ella y Justin decidieran tomar caminos separados, después de haber pasado tanto tiempo en relaciones.

"Me encantaba ser mi propia mujer. Sin formar parte de una pareja. He formado parte de una pareja desde que tenía 20 años, así que hay algo realmente agradable en tomarse un tiempo", dijo en el podcast 'Lunch with Bruce', de SiriusXM.