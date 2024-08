Joaquín López-Dóriga estrena el proyecto más personal junto a su hija María José

Los sacrificios de Joaquín López-Dóriga como periodista

Sin embargo, la exigencia de su labor como periodista ha provocado que López-Dóriga haya estado ausente de algunos momentos familiares muy importantes. “Cuando tenía 15 años tuve un problema de salud. Mis papás estaban en China en los juegos Olímpicos y al final mi mamá sí pudo regresar, pero mi papá no porque tenía que seguir cubriendo los juegos.

Es el único momento triste con mi papá”, asegura. Joaquín interviene y recuerda otra ocasión en la que estuvo ausente. “En su fiesta de XV años. Bailamos y me fui. Regresé después de transmitir hasta casi la una de la mañana cuando el presidente Calderón desapareció la compañía de Luz y Fuerza y entró la entonces Policía Federal a las instalaciones”.

Joaquín López Dóriga y su hija María José. (Anylú Hinojosa-Peña)

El periodista tiene una memoria muy vívida y comparte sus recuerdos con la certeza de un hombre de 77 años que ha respirado todas las emociones durante sus entrevistas.

“El que más me impactó fue una madrugada que entrevisté a un secuestrador, el más sanguinario que tenía el apodo de ‘El Mochaorejas’. Lo tenía contra la pared con una cámara y una luz y le vi los ojos sin brillo, planos, como de un besugo en una pescadería, y me decía: ‘yo no conozco el arrepentimiento; ya el dinero ni me importaba, me gustaba hacer el mal’. Mi mamá me decía de niño sobre que alguien era un desalmado y yo no entendía hasta que lo enfrenté en los separos de la entonces Procuraduría General de la República”, comenta.

Las enseñanzas que Joaquín López-Dóriga ha tenido de sus hijos

‘El Teacher’ es un apodo que lo persigue desde hace décadas, pero que también lo ha puesto en la contraparte como aprendiz de sus hijos. “Su valentía para encarar las cosas y la fuerza que tiene para superarlas”, dice sobre la mayor enseñanza que Majo le ha dado. “Todos los días me siento orgulloso de mis hijos; ellos son el mayor motivo de orgullo”, agrega.

“La más grande es que la familia va primero siempre, pase lo que pase. Somos cuatro hijos y nos da prioridad”, dice Majo sobre la lección más valiosa que le ha dado su papá.

Majo, de 30 años, es ajena al mundo que vive el periodista entre foros de televisión y cabinas de radio. Pero, desde hace años, tras terminar la licenciatura en Comunicación en la Universidad Anáhuac, ha trabajado en temas relacionados con la política, una predilección que comparte con ‘Joaco’, por lo que las charlas sobre el tema son recurrentes.

“Hablamos mucho de política, aunque tenemos ideas un poco diferentes. Mis ideas son más liberales que las de mi papá. Pero también puede ser un poco más generacional”, agrega Majo.

Los momentos más polémicos en la carrera de Joaquín López-Dóriga

En su más de medio siglo de carrera, Joaquín ha protagonizado varios momentos virales. Sin embargo, papá e hija confiesan que hay dos que hasta el día de hoy no pueden superar.

“El borrachazo del diputado Eduardo Andrade. Llegó borrachísimo al noticiero a una mesa especial el 1 de diciembre del 2000. Tenía seis años y sigo sin superarlo. Y pues el que todos sabemos: Juay de rito, confiesa María José entre risas. “Semanas después en una fiesta pusieron un remix de: Juay this film, Juay the rito, y sí fue un impacto”.

Vislumbrar a Joaquín López-Dóriga fuera de los foros de televisión y lejos de los micrófonos es una imagen que difícilmente se podría imaginar, pero sus domingos transcurren en un ambiente de convivencia familiar viendo la Fórmula 1, partidos de los Pumas, béisbol y comidas en casa.

Joaquín López-Dóriga considera su vida actual como un privilegio y su profesión, desde que inició en 1968 ha sido un disfrute permanente y no un trabajo. “A todo dar, yo me despierto pensando en eso, trabajo en esto todo el día y me voy a dormir pensando en esto y cuando sueño, sueño en esto, para mí esto no es un trabajo, es un privilegio”, finaliza.