Reportan la detención de YosStop por supuesta agresión

Esposo de YossStop revela el motivo de la detención de la influencer

Gerardo González, esposo de Yoseline Hoffman, reaccionó públicamente a la detención de la influencer. González aseguró que detrás de la detención hay un grupo de personas que, aparentemente, se habrían aliado para afectar su imagen.

Visiblemente molesto, Gerardo González compartió en su cuenta de Instagram un breve video en el que asegura que están chantajeando a la youtuber.

“Perdónenme, pero sí les voy a contar. Vengo emperradísimo porque no es posible que a estas alturas en este país exista todavía la posibilidad para que un grupo de personas rateras, ladrones, extorsionadores, mentirosos, ambiciosos, se junten con lo podrido de un sistema tribunal, lo corrupto de un sistema para afectar la vida de una persona”, expresó irritado.

Sobre el tipo de acto que está sufriendo la madre de su hija, González manifestó que la contraparte se valió de su buena fe para meterlos en este problema.

“La verdad es increíble, increíble, como aprovechan vulnerabilidades y metiéndole lanita, logran robar y extorsionar de esta manera tan vil. Les voy a contar todo”, señaló.

Finalmente, Gerardo González señaló que hasta el momento, no se cuenta con una orden de aprehensión girada en contra de la influecer, además de que explicó el motivo por el que Yoseline Hoffman fue detenida.

"Es importantísimo aclarar esto en este momento, Yoss no agredió a nadie, no tiene una orden de aprehensión ni tampoco regresó a prisión. Lo que sí sucedió hoy, es que hubo una audiencia para revisar unas medidas de protección que llevan meses vigentes en donde una autoridad le solicitó al Ministerio Público que solicitaran a las diversas plataformas que eliminaran sus cuentas, las plataformas no respondieron y para mantener el respeto de este proceso, Yoss no hizo uso de sus redes. Sin embargo hoy encontraron una supuesta causa de incumplimiento el haber hecho un post en su cuenta personal de la venta de la vente de un inmueble de un familiar en el que apoya para que pueda vender el inmueble. Eso fue causa suficiente para solicitar un arresto administrativo", finalizó.