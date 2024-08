A$AP Rocky confiesa que sus hijos 'lo están volviendo loco' por esta razón

A$AP Rocky confiesa que sus hijos con Rihanna 'lo están volviendo loco' por esta razón

"Es una locura cómo encontramos el equilibrio con nuestras caóticas agendas. La relación va genial. No creo que haya una persona más perfecta porque cuando las agendas están muy llenas, ella es muy comprensiva. Y cuando la agenda se libera, es cuando paso más tiempo con ella. Todo es comprensión y compatibilidad", dijo en entrevista con Billboard.

La estrella de 'Praise The Lord' también confesó que ambos se están volviendo locos con los dibujos animados infantiles de 'Cocomelon'.

No hay duda: la pareja también se robó la noche de los Golden Globes. (Shutterstock )

Bromeó: "¡Esa m*** me está volviendo loco! No le digas a mi chica que dije eso. Estoy bromeando. Me importa una m***. Ella también está cansada, probablemente".

Mientras tanto, Rocky compartió recientemente cómo su música se ha vuelto más "significativa" desde que se convirtió en padre.