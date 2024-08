Kylie Jenner y Timothée Chalamet están en su mejor momento de su relación

Kylie Jenner se confiesa sobre la depresión posparto

En entrevista para la revista Vogue versión británica, Kylie confesó que Stormi no fue planeada, pero que en cuanto supo que estaba embarazada, quiso que quería tenerla.

"Stormi no fue planeada. Sucedió, pero obviamente sabía que quería tenerla. Tenía muchas ganas de tener hijos. Tenía 19 años cuando me embaracé, 20 cuando la tuve... fue salvaje... mirándolo en retrospectiva, me doy más empatía y gracia. Pero cuando era adolescente, incluso mi familia decía: 'No eres tan joven'. Creo que quizá me comportaba (de cierta manera), o ya llevaba 10 años trabajando. Pero fue un cambio de vida enorme. (La depresión posparto por Stormi) duró un año", aseguró.

Kylie Jenner y su hijo Air. (Instagram)

Kylie agregó que sufrió la misma forma de depresión después del nacimiento de Aire, asegurando que duró "más o menos el mismo tiempo".