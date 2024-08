Belinda recibió 5 millones de pesos por grabar video de "La Mala" en Guanajuato

La Mala, canción de Belinda

La Mala es la respuesta de Belinda a los prejuicios que se han formado alrededor de su persona y su vida amorosa.

"De alguna manera La Mala es para empoderarte y reírte de todo lo que la gente puede llegar a opinar. Creo que lo mejor es tomar siempre las cosas con un poquito de humor y sintiéndote fuerte”.

“Dicen que soy la mala... reputación, que me tiren, yo tiro la bendición, que no sirvo para una relación, que los dejó loquitos, que soy la perdición”, es una de las estrofas de la polémica canción, sin embargo, la favorita de Belinda es otra: “Muchas veces cuando la gente dice cosas, se contradicen solitos, para todos ellos quise meter esa frase que dice ‘A los haters kisses, que se contradicen, mientras yo en el gimnasio haciendo culo y bíceps’, esa parte me gusta mucho, se me hace muy chistosa”.

"Para quien va todo esto es para mis fans y todas las mujeres que en algún momento se han sentido juzgadas, atacadas sin piedad y sin remordimiento, siendo vulnerables ante la sociedad o el mundo que algunas veces suele ser muy cruel y no miden el daño que pueden causar a una persona", dijo Beli sobre el objetivo de esta canción.