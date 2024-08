Se casa por tercera vez: Kaley Cuoco se compromete con Tom Pelphrey

Kaley Cuoco tiene la intención de dejar Hollywood

La actriz de 'La azafata de vuelo' también se ha sincerado recientemente sobre dejar atrás el ajetreo de Hollywood por una vida tranquila en su rancho de Thousand Oaks, California.

"Quería algo lejos de Los Ángeles. Me encanta ser actriz y me encanta el negocio, de verdad, he estado en él toda mi vida. No conozco otra cosa desde hace más de 30 años, pero sabía que necesitaba un lugar especial que no fuera eso y que me hiciera sentir más arraigada, que se sintiera más real, se sintiera más orientado a la familia porque amo ese lado de mi vida, pero esto es igualmente importante para mí", dijo a People.

Kaley Cuoco (Getty Images)

Kaley compró su rancho por 6.4 millones de dólares en 2023, no mucho después de que se construyera, y agregó a la publicación sobre enamorarse de la idea de vivir en un hogar.

"Yo pensaba: 'Quiero mi propio rancho. Quiero mi propia casa. Y quería un lugar para mi familia. La familia de mi familia y mi hija", dijo.