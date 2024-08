Kylie Jenner sufrió depresión posparto por un año tras su primer embarazo

Kylie Jenner confiesa la mejor parte de ser mamá

Por otra parte, Kylie habló sobre la parte positiva de ser mamá, y aseguró que gracias a sus hijos, no necesita ningún tipo de validación externa, pues para Stormi y Air, ella es la persona más perfecta del mundo.

"No importa por lo que esté pasando o lo que parezca o lo que escriba Internet sobre mí ese día. Llego a casa y mis hijos me quieren incondicionalmente. Están obsesionados conmigo y eso me ha enseñado a caminar por la vida con más facilidad. Pienso: 'OK, bueno tengo a estos pequeños humanos en casa que me necesitan y me quieren y piensan que soy la persona más perfecta del mundo, así que realmente no necesito validación de fuentes externas'".