¿Hay solución? Jennifer Lopez es captando llegando a la casa de Ben Affleck

Jennifer Lopez es captando llegando a la casa de Ben Affleck

Y a pesar de llevar meses haciendo vidas prácticamente por separado, ahora Jennifer Lopez fue vista visitando la casa de Ben Affleck, justo unos días antes de que el actor cumpla años.

La cantante visitó la casa que Ben Affleck está rentando en Brentwood, California, pero antes de su visita pasó tiempo con Samuel, el hijo de Ben de 12 años. De acuerdo con fuentes cercanas a JLo, ella es muy cercana a los hijos de Ben y disfruta pasar tiempo con ellos.

"El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen sus hijos", afirma la fuente.

"Ella siempre se preocupó por ellos. El año pasado pasó meses buscando la casa perfecta para su familia. Ahora, cuando está de regreso en Los Ángeles, quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que se reanuden las clases y Violet se vaya a la universidad".

Este reencuentro, que duró cerca de cinco horas, le da a los fans de la pareja una esperanza de que vuelvan a estar juntos, pues la cita tiene un significado muy especial debido a que el protagonista de Batman cumple 52 años mañana 15 de agosto.