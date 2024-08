Kit Harington asegura que por fin lo reconocen por su talento y no por su físico

Kit, que está casado con la actriz Rose Leslie, declaró a GQ Hype: "Si has sido el protagonista masculino joven en algo como 'Game Of Thrones', y se podría argumentar que me dieron esa oportunidad debido a mi apariencia, la preocupación es que eso es todo lo que vales. Y para mí, cuanto más mayor me hago, más desaparece eso. Cuanto más acepto que no, que soy actor y que llevo mucho tiempo en esto y sigo trabajando, en algún momento debo reconocer que puede que eso también tenga algo que ver con mi talento".

Kit Harington (Jeff Spicer/Getty Images for SOLT)

Mientras tanto, el intérprete reveló anteriormente que le encanta la vida de casado, describiéndola como "genial".

El actor y Rose se dieron el "sí" en 2018, y aunque en realidad no ha cambiado mucho su relación, el actor se siente entusiasmado por lo que pueda deparar el futuro.