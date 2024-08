Alessandra Rosaldo reacciona a propuesta de Vicky Ruffo de pasar Navidad juntos

Alessandra Rosaldo cuenta si Aitana está celosa tras el nacimiento de Tessa

“Para ella no es nuevo, no es nada nuevo, ella fue tía a los tres años, entonces ya ahorita ser tía de Tessa también es padrísimo y le emociona mucho, pero pues no es la novedad. Ella es muy maternal, entonces para ella tener a la bebé en sus brazos es lo máximo que le puede pasar”, explicó la intérprete.

Por último, la artista de 52 años desmintió haber rechazado la invitación a una emisión televisiva, presuntamente porque se encontraría con Dalilah Polanco, exnovia de Eugenio Derbez.

“Yo creo que son dimes y diretes, estuvimos haciendo mucha promoción esa semana, pero ya sabes como son, les encanta estar inventando, y sobre todo cuando se trata de nosotros, siempre hay mucha cosa alrededor. Estoy más que acostumbrada a todo, a lo que se hable de nosotros como pareja, de la familia en general, de los hijos, de las exmujeres, de todo”, concluyó.