Jordi Martin desmiente que el misterioso galán de Shakira sea Antonio de la Rúa

Los primeros reportes apuntaban a que se trata de su ex, Antonio de la Rúa, con quien Shakira tuvo un romance de más de diez años, además de que el hijo del ex presidente argentino fue su manager durante mucho tiempo, relación laboral que no terminó bien y los llevó a enfrentarse en los tribunales.

De acuerdo con el comunicador español Alex Rodríguez, la identidad del hombre pertenece a Antonio de la Rúa, y no se trataróa de una cena romántica, sino que vuelven a compartir asuntos profesionales.



🌌 Shakira spotted dining at the adults-only Standard Spa hotel in Miami Beach! pic.twitter.com/d6D8C3myxb — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) August 7, 2024

Sin embargo, es Jordi Martin, el fotógrafo español que ha seguido los pasos de Shakira desde su separación de Gerard Piqué, quien confirmó a Quién, que el misterioso hombre con el que fue vista la cantante no es Antonio de la Rúa.

"Antonio de la Rua, estuve con el en Madrid tomando algo y no es de la Rúa. Yo le pregunté que si tenía relación con ella y me dijo que habla de vez en cuando con ella, pero no mucho", aseguró en conversación a Quién.