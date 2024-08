Humberto Zurita enfrenta la polémica: niega alcoholismo y depresión

“Salimos de ahí y, como a la cuadra, cuadra y media, empecé a sentirme mareado, como que me dio el aire y le dije "Ay, creo que ando medio pedo, agárrame porque me siento medio tomado’”, relató el histrión con una sonrisa.

Dado a que en el clip se escuchan las palabras “medio millón de dólares”, cantidad que generó comentarios sobre una aparente deuda que habría colocado a Humberto en una supuesta depresión, el artista aclaró:

Humberto Zurita y Stephanie Salas (HIDELIZA LOZANO GARDUÑO)

“Yo estoy diciéndole todo lo contrario, estoy diciendo 'Quiero un millón, quiero medio millón de dólares', estoy bromeando con él sobre el trabajo. Están especulando cosas... que si he agarrado el alcohol porque se murió mi mujer. No señor, yo no tengo ese carácter, mi carácter va mucho más allá de eso, es mucho más poderoso que eso. Si algo muy importante ocurrió en mi vida, pues fue la muerte de mi mujer, ¿no?, pero frente a eso yo tengo dos hijos hermosos que tengo que cuidar”, recalcó.

A raíz de que en las imágenes también se ve al actor apoyarse en unas seguidoras que le pidieron una foto, Zurita manifestó: “Y me pidieron autógrafo y yo les abrazo para tomarme la foto. No, a lo mejor yo, medio tomado, me recargo un poco, pero con todo mi respeto”.