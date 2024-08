Anabel Hernández relaciona a Belinda con hijo de El Chapo; su oficina lo niega

Anabel Hernández asegura que Belinda y el hijo de ‘El Chapo’ tuvieron una relación cercana

“¿Quieren saber quién es la súper famosa artista que ha sido amiga personal de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el líder sanguinario de Los Chapitos? ¿Quieren saber quién es esta joven mujer que ha pasado cenas a la luz de la Luna en playas de Sinaloa con este narcotraficante, uno de los más buscados por el Gobierno de Estados Unidos?

Belinda (Belinda/Instagram)

"Con mucha cautela y tacto, Mini Lic me dijo 'No estuve ahí, pero lo que Iván me decía con Belinda, él presumía'”, aseguró la periodista en el podcast citando a Dámaso López Serrano, quien formaba parte del Cártel de Sinaloa y era cercano a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, entre ellos, Iván Archivaldo.

Iván Archivaldo Guzmán (Archivo)

"¿Iván Salazar le decía a usted que estuvo con Belinda, la cantante?”, cuestionó Anabel Hernández.

"Si", respondió el Mini Lic.