Diego Luna apoya a Marina de Tavira en estreno de obra de teatro

El artista de 44 años no ocultó la felicidad que siente tanto por su pareja sentimental como por la puesta en escena, sobre todo porque considera que este tipo de proyectos son fundamentales en el medio artístico.

“Sí, por suerte, me han pasado cosas muy bonitas aquí, me da muchísimo gusto que además se siguen haciendo cosas interesantes, hay mucha gente joven trabajando en este montaje, me gusta mucho el trabajo de Diego [Del Río], obviamente quiero ver a Marina, pero me da gusto que esté tan vivo el Centro Cultural, me da mucho que este teatro siga tan vivo”, declaró Luna.

Y cuando el reportero del programa Hoy le preguntó si se encontraba en el recinto para respaldar a su novia, Diego replicó:

“Bueno, no necesito apoyarla, vengo a verla porque me gusta su trabajo, y además ya vi cosas, está hermoso, de verdad, les recomiendo mucho el trabajo de todo el equipo, va a estar poquitas semanas, son cuatro o cinco semanas aquí en el Julio Castillo, no falten, vengan”.