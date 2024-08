Erika Zaba aclara rumores sobre la formación de un nuevo OV7

Erika Zaba acepta que los OV7 están distanciados

Acto seguido, la artista de 46 años negó que dentro de sus planes se encuentre el que Ari, M’Balia, Kalimba y ella formen una nueva banda de pop, e incluso aclaró el motivo por el que ellos cuatro aparecen juntos en una reciente fotografía.

“A ver, no era mi cumpleaños, yo no convoqué a esa fiesta. Es evidente que estaba dividido en dos grupos, sé que Oscar vino a México y se vio con Lidia, y a mí no me habló para vernos, para irnos a tomar un café, y no me siento, no digo ‘ay, qué poca, no me hablo para vernos’, no porque su convivencia conmigo últimamente no era la mejor, al final del día entiendo que él venga a México, porqué él vive en Los Ángeles, y que no me llame y que no nos veamos, no me lo tomo personal, es normal”, declaró.

OV7 firmó un contrato de confidencialidad para no ventilar sus problemas. (LULU URDAPILLETA)

Finalmente, Zaba manifestó que, de tener la idea que sugirió Mariana, usar el nombre de su grupo les sería muy complicado. “Los siete somos dueños de OV7, pero no he investigado absolutamente nada de la parte legal, porque no es una posibilidad que esté sobre la mesa, no”, aseveró.