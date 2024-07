Hijos de Aracely Arámbula reaccionan a la supuesta hija de Luis Miguel

Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula reaccionan a la supuesta paternidad del cantante

Luego de que esa información se viralizó en redes sociales, la joven hizo referencia, sin confirmar o negar el parentesco con Luis Miguel . Ante esto, se le cuestionó a Aracely Arambula sobre esta situación, y aunque no quiso opinar sobre la supuesta paternidad del cantante, sí dijo cómo reaccionaron sus hijos ante el nuevo escándalo que involucran al ‘Sol de México’.

Esta es una de las pocas fotos de Daniel, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula. (Instagram)

Fue en la conferencia de prensa de Perfume de Gardenias donde Aracely Arambula fue cuestionada acerca de los rumores de la posible paternidad de Luis Miguel y compartió cómo cuida a su dos hijos de todos estos rumores.

“A mis hijos los blindó con amor, con unión familiar, con todo el corazón. Ellos son personas muy maduras que me hacen sentir sumamente orgullosa”, aseguró.



Además, la actriz aseguró que sus hijos reaccionan con risas ante los escándalos de Luis Miguel. “Ellos están fuera de todo esto, es más, se ríen, les dan risa las noticias. Son mis maestros, me apoyan y me sorprenden”, agregó.