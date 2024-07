Isabela Merced, actriz revelación latina que ‘se pone alas’ en el universo de DC

Isabela Merced participará en la nueva película de 'Alien: Romulus'

Isabela Merced añadió sobre su carrera, en la entrevista que dio a Empire, que hasta ahora: "Transformers fue una transición suave hacia una carrera adulta".

Cuando se le preguntó por qué se siente atraída por las superproducciones a gran escala, la actriz indicó: "No lo sé. Pero cada vez que hago una, me siento más cómoda siendo yo misma en estos espacios intimidantes. Me permite verme como alguien en el futuro en una posición más alta que la de un simple actor. Me gusta mucho el control. Es un don y una maldición", señaló la actriz.

Este año, la actriz participará en la nueva película de la saga Alien titulara Alien: Romulus, dirigida por el cineasta uruguayo Fede Álvarez.

