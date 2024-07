Baterista regañado por Paulina Rubio defiende a la cantante tras críticas

Sin embargo, un internauta no dudó en responderle a Luis que Paulina Rubio no debió llamarle la atención de esa manera, por lo que baterista volvió a retomar el asunto y defender a la cantante.

“Sí, pero suficiente hate ha recibido Paulina, y a final de cuentas ella lo que quería era dar un show a la altura del recinto. Todos tenemos emociones. Y no me imagino ella al estar en esa situación, con una carrera que respaldar ante tanta gente, si le ganó la tripa, pero no pasa nada. Para mí es un honor tocar con gente con trayectoria tan ca*****, no por nada están donde están, que si canta, que si no canta, lo que sea, pero sus rolas están bien chidas y yo veo el vaso lleno”, aseguró.