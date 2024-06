Daniela Castro revela que a su hija le volvió a salir el tumor en la lengua

Daniela Castro regresará a las telenovelas

Finalmente, la artista que volverá a la pantalla chica a través de TV Azteca con la telenovela Cautiva por amor, manifestó que, a pesar de edad, se siente más joven que nunca.

“38 mi amor, y de ahí no me muevo, háganle como quieran, no es que me importe mucho la edad, realmente, no son los años, es tu actitud, y yo de ahí no me voy a mover, porque la actitud a esa edad es maravillosa”, dijo la artista que en agosto próximo cumplirá 55 años.