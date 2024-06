Cristian Chávez revela detalles de la demanda de RBD a su ex mánager

Christian Chávez asegura que integrantes de RBD están distanciados

“Nosotros le agradecemos muchísimo a la gente que esté preocupada y que quieran saber. Sí, claro, hay preocupación, pero contrólense cálmense, no va a pasar nada… bueno, esperemos, no, no es cierto”, agregó el cantante con una sonrisa.

Sobre el motivo por el que decidieron recurrir a instancias legales, Christian puntualizó:

“Yo creo que este proceso se tiene que solucionar, pero creo que para nosotros es importante alzar la voz, porque en otros momentos de nuestras vidas, en particular esto de RBD, ya la gente se había aprovechado, entonces creo que es algo que vuelve a meter el dedo en una llaga que teníamos todos, profunda, y que más que nada queremos eso, no las cuentas claras y que quede así”.

En backstage con RBD (Carlos Ruizc)

En este sentido, el artista de 40 años aseguró que está distanciado de sus compañeros de RBD.

“En cuanto a nosotros, nuestra relación pues ya se arreglará, o sea, yo lo veo en mi familia de pronto me he enojado con mi hermana o con mi hermano y me dejo de hablar uno o dos meses, o hasta más, y luego ya es así de que te ves en una comida y platicas, te echas tus drinks, y te abrazas, pues así pasa, pero tampoco vas a decir ‘uy, sí, todos estamos súper cool’, pues no, la verdad es que es complicado, pero así es la vida”, manifestó.

Finalmente, el actor se dijo dolido por esta situación que atraviesa en el terreno musical. “La verdad es que decepción, obviamente hay decepción, por esta parte como te decía, vuelven de nuevo a aprovecharse de nosotros, aprovecharse de que confiamos”, concluyó.