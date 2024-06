En la cuenta regresiva, Michelle Renaud presume los últimos días de su embarazo

Michelle Renaud presume los últimos días de su embarazo

A través de su cuenta de Instagram, Michelle Renaud compartió una imagen en la que deja ver su embarazo en la recta final. En la misma publicación, la actriz también reveló que Axel, el primer hijo de Matías, se reunirá con ellos en Madrid.

“¡¡Pánzatelas!! Disfrutando mis últimos días panzona”, escribió la protagonista de La Herencia.

Hace unas semanas, la pareja, que se casó en diciembre de 2023, reveló que Milo nacerá en su casa, para lo que se prepararon con clases de HypnoBirthing, que consiste en técnicas que consistes en preparar a la madre física, mental y espiritual, en el proceso de embarazo y posterior parto.

Ante las críticas, la actriz compartió un mensaje en en el que asegura que está tranquila ante esta decisión.

“Hay mujeres que cuando saben que voy a tener a mi bebé en casa de manera natural me dicen que qué miedo. A mí me da más miedo que me metan cosas innecesarias al cuerpo y no dejen que mi cuerpo haga solo lo que lleva preparándose más de 9 meses. Los miedos son tan personales”, escribió

.