Eiza González defiende a Jennifer Lopez por el ‘inquietante’ acoso que sufre

Jennifer Lopez enfrenta una dura crisis profesional y personal

Jennifer Lopez ha estado en el centro de la atención mediática desde el estreno de su película This is Me... Now: A Love Story, el documental The Greatest Love Story Never Told, así como por la cada vez más evidente crisis matrimonial que enfrenta con Ben Affleck.

La cancelación de su gira y varios videos que circulan en redes sociales, en los que se muestra a Jennifer con una actitud que ha sido criticada, han contribuido a un aumento del escrutinio público, lo que hizo reaccionar a la actriz mexicana.