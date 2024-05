Eugenio Derbez se siente preocupado por su próximo encuentro con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez está nervioso por volver a ser abuelo

En entrevista para el programa De Primera Mano, el productor mexicano reflexionó sobre la forma en que su hijo José Eduardo ha reaccionado a su inminente debut como papá, y con una sonrisa expresó:

Por el accidente en el hombro que sufrió Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez reveló que Victoria Ruffo se preocupó. (Agencia México)

“Estoy muy nervioso, pero también estoy muy orgulloso de José Eduardo, le noto una madurez que ya hubiera yo querido tener cuando me convertí en papá”.

En este sentido, Eugenio Derbez puntualizó: “Una de las cosas que he aprendido es que hice mal, me hubiera gustado regalarles a mis hijos, en especial a José Eduardo, regalarle una relación sana con su mamá, pero pues no se dio por mil razones que ya hemos platicado, y volvemos a empezar la polémica y lo último que quiero es seguir con esto. Yo creo que ya lo hemos platicado mucho José Eduardo y yo y ahora creo que la bebé nos va a unir de alguna manera”.



Al recordar a la famosa mamá de José Eduardo , el protagonista de la película No se aceptan devoluciones confesó: