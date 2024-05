María Celeste Arrarás revela detalles sobre la repentina muerte de su novio

María Celeste Arrarás revela que no estuvo con su novio al momento de su muerte

La antigua presentadora de Primer Impacto explicó lo complicado que fue volver a Estados Unidos ante esta situación.

“No había vuelos de regreso a casa sino hasta el día siguiente, pero por suerte estaba acompañada de un grupo de amistades de toda la vida que me cuidaron mucho y se encargaron de coordinar todos los pormenores para mi regreso. Hasta hablaron con la jefa de azafatas para que estuviera pendiente de mí y en ese avión ellas me cuidaron con una ternura que me dejó conmovida. ¡Nunca las olvidaré!”, detalló.

Por último, sobre lo que significó perder a quien era su compañero de vida, Arrarás, manifestó: “Fue la persona que me enseñó lo que es el amor incondicional porque me quería en todas mis versiones, con todos mis defectos y virtudes. Siempre fui su persona favorita, su prioridad y no pasaba un día sin que me demostrara cuánto me quería. Era un gran compañero, divertido y cómplice por eso deja un hueco muy profundo”.

Cabe mencionar que, para celebrar el Día de las Madres, la periodista reapareció en Instagram con un mensaje de esperanza en medio de su duelo: “Nuestros hijos siempre son una razón para sonreír”.