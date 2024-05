El tema ‘Puntería’ de Shakira será el tema oficial de la Copa América 2024

‘Puntería’ será el tema oficial de la Copa América 2024

Este evento deportivo se llevará a cabo del 20 de junio al 14 de julio en Estados Unidos, con la participación de dieciséis equipos de la Conmebol y la CONCACAF.

Shakira (Instagram/Shakira)

La canción Puntería es parte del álbum más reciente de Shakira , Las Mujeres Ya No Lloran, lanzado el 22 de marzo.

Este alegre tema electro-pop ha logrado entrar en múltiples charts de Billboard, incluyendo el Hot 100 en el No. 72, Hot Latin Songs en el No. 3 y el No. 1 de Latin Airplay y Latin Pop Airplay.



Esta no es la primera vez que una canción de Shakira es usada en un torneo de fútbol; su tema Waka Waka (This Time for Africa) fue el himno oficial de la Copa Mundial de Sudáfrica en 2010.