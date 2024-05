La razón por la que Jennifer Aniston se niega a abrir una cuenta de TikTok

Desde entonces, las fotos que comparte la estrella de Hollywood en la plataforma generan millones de 'likes', precisamente porque no aparecen con frecuencia.

El rastro de la artista también se aprecia en los comentarios que deja de vez en cuando en las publicaciones de sus amigos y compañeros de profesión. Podría decirse que Jennifer Aniston le ha perdido el miedo a la cultura de internet tras tantos años de recelo: nada más lejos de la realidad.

En su última entrevista, a la intérprete de 55 años se le ha preguntado si ha considerado la posibilidad de abrir una cuenta en TikTok, la red social más popular del momento entre los jóvenes. Y su respuesta ha sido rotunda: "No tengo TikTok, y nunca lo tendré. Simplemente no quiero. No me voy a suscribir a otra cosa que me arruinaría la vida, o la de otras personas", señaló a Entertainment Tonight.

Jennifer ya experimentó de primera mano algunos de los efectos más dañinos del uso prolongado de las redes sociales.

"Es que te atrapa y luego te das cuenta de que has malgastado horas de tu vida. A veces no puedo creerlo, cuando me veo inmersa en una espiral absoluta de videos de perritos, cachorritos, animales rescatados, bebés y gatos. Y esas son las cosas que me gustan...", contó.