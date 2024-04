Juan Pablo Medina explica su versión tras incidente con Wendy Guevara

Después de que la YouTuber conocida como ‘La Perdida’ narró en entrevista con Adela Micha parte del incidente, destacando que en la discusión el actor quiso golpear a su mánager, Joel Echeverría, pero que al percatarse que era su colaborador se acercó a ofrecerle disculpas, Medina explicó:

“Fue un relajo para mí llegar y yo lo único que quería era encontrar mis lugares. Desafortunadamente llegué a un lugar y no eran mis lugares, pero yo no quería tener el lugar de nadie más. Fue toda una travesía, me frustré y mi comportamiento fue inaceptable”, aseguró.

El artista conocido por su participación en series como La casa de las flores y Soy tu fan recalcó a medios como Sale el Sol que ya tuvo la oportunidad de aclarar las diferencias con la ganadora del reality ‘La casa de los famosos México’.