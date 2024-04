La prueba de que Mia Rubín y Lucero Mijares son "comadres" y no enemigas

Lucero Mijares y Mia Rubin son comadres

En Twitter, Instagram y TikTok ha trascendido que no se llevan bien, pero todo es mentira y tenemos la prueba. A través de sus Stories, Mia compartió el momento en que le juega una broma a Lucerito, pues antes de entrar a su camerino, la asusta. “Te amo, comadre”, es el mensaje que Mia le escribió seguido de un emoji de corazón rosa.

Por si esto no fuera suficiente, los fans se han encargado de recopilar algunos de los momentos juntas, entre risas, ensayos, abrazos y bromas dentro y fuera de Juego de Voces. Uno de los videos que circulan se titula Las Comadres, con el tema Las chicas sólo quieren divertirse (Girls Just Want to Have Fun) de Cyndi Lauper como música de fondo, pues ambas se autonombran así.

Aún no sabemos quiénes vayan a ganar el concurso, pero Juego de Voces ya es un precedente importante en el inicio de las carreras artísticas de ambas, así como de un futuro próspero con el apoyo incondicional de sus papás.