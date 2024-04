Peña Nieto confirma: Ya no estaba con Angélica Rivera en funeral de Del Mazo

¿Por qué Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera fueron juntos al funeral de Alfredo del Mazo?

Para el día en que murió su tío Alfredo del Mazo González, Enrique Peña Nieto no sólo se había separado de su hasta entonces esposa, Angélica Rivera, sino que había comenzado una nueva relación sentimental con la modelo Tania Ruiz, quien de acuerdo con versiones de medios nacionales se molestó al ver que La Gaviota había acompañado a su novio al funeral del ex gobernador mexiquense. Irónicamente, Angélica se convirtió –sin quererlo– en una “villana” en la naciente relación del ex presidente.

En febrero de 2019, las evidencias de la ruptura de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto eran cada vez más fuertes (Archivo Quién)

Y es que, aunque unos días después –como lo reportamos en Quién– Enrique y Tania fueron captados mientras paseaban en plan de pareja por Madrid, al momento del funeral de Alfredo del Mazo González, el divorcio del ex presidente y la ex Primera Dama aún no era oficial. De no haber estado junto a Angélica Rivera, la figura solitaria de Enrique Peña Nieto habría quitado el foco a la muerte del político y el acto habría perdido su solemnidad y pudo haberse convertido en otro episodio de la “telenovela” que –para muchos– fue el matrimonio de la mediática pareja presidencial.