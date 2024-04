Thalia presume flexibilidad de adolescente tras recuperarse de tortícolis

Compartió un video grabándose frente al espejo y con un filtro de por medio en el que se le ve con mascarilla y toalla enrollada en la cabeza, la intérprete de Amor a la mexicana explicó que padecía tortícolis, la cual genera dolor y provoca que la cabeza se voltee o rote hacia un lado. En algunas ocasiones, impide que se pueda girar de manera natural.

Thalia confesó que sufre de tortícolis. (Instagram)

“Cariños, la ley de Murphy no me que… Fíjense que me dio una tortícolis de aquellitas y, o sea, está cañón. ¿Qué voy a hacer? No me puedo mover”, explicaba afligida a sus más de 21 millones de seguidores.

Desde el gimnasio y frente a las pesas, añadió: “Pero no puedo parar, no hay opción, tengo que seguir, así que le voy a dar. Hoy le haré a la pierna, ni modo”.