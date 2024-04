Edith Márquez, molesta con la prensa por hacer pública su boda

Edith Márquez, molesta con la prensa por acudir a su boda sin ser invitados

En el aeropuerto de la Ciudad de México, la exTimbiriche fue interceptada por reporteros y al ser cuestionada sobre su negativa a darles una entrevista el día de su boda, Edith Márquez replicó: “Ese día la prensa no estaba convocada y sí volteé y sí saludé, para los que dicen que no”.

“No estaban convocados. Ustedes saben que yo siempre los he atendido muy bien, era un día en que yo quería paz, ni siquiera suscitar ningún problema, simplemente queríamos estar relajados, tranquilos”, agregó.

Todos los detalles de la boda de Edith Márquez con su mánager Iñaki. (Instagram)

La intérprete de 'Mi error, mi fantasía' también confesó estar sentida con la prensa por los malos comentarios que recibió tras esta situación.

“Algo que sí me saca mucho de onda es que yo siempre que los atiendo aquí, en el radio, en donde quiera que voy, siempre digo una cosa y los medios luego sacan otra, no todos, pero algunos sí, y a mí me puede mucho eso porque yo siempre he sido muy buena onda... me saca de onda”, acentuó.