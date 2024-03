Harry Styles quiere convertirse en un boxeador profesional

Harry Styles quiere convertirse en un boxeador 'de élite'

Su evolución física es evidente. Sólo hay que comparar una foto actual del artista con cualquier otra de hace tres años para corroborar que Harry presume ahora de un torso mucho más voluminoso y esculpido.

Sin embargo, el ex vocalista de One Direction no se confía y, según fuentes de su círculo más cercano, se inscribió a un club de boxeo "de élite" para entrenar aún más duro.

La idea no podría ser más acertada, ya que al intérprete británico, de 30 años, le apasiona este deporte. "Recientemente se aficionó al boxeo y terminó convirtiéndose en un habitual de uno de los clubes más duros del centro de Londres", reveló un informante al diario The Sun.